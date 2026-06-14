 Skip to main content
14.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 14 јуни 2026
Неделник

Голем пожар во штипското село Долани

Хроника

14.06.2026

Фрипик

Голем пожар го зафати атарот на село Долани кај Штип. Гори трева и нистостеблеста борова шума на голем периметар околу селото.

ТППЕ Штип интервенираат, но според првите проценки сами нема да можат да се справат со пожарот.

-Во Долани се чека интервенција на ер трактори бидејќи човечка рака со него неможе да се справи, информираат од ТППЕ Штип.

Во моментов тешка механизација се обидува да направи обрач околку пожарот за да се ограничи истиот.

До овој момент нема повредени ниту штета на лични имоти, соопшти ТППЕ Штип.

Поврзани вести

Хроника  | 12.06.2026
Стабилна е состојбата на штипјанецот кој вчера се здоби со изгореници од втор степен гаснејќи пожар во неговата викендица
Хроника  | 12.06.2026
По седум години затвор за Ѓоре Петровски и за Даниел Димески за опожарување куќа во Нежилово
Хроника  | 12.06.2026
Пожар во Кисела Вода, чад и детонации ги разбудија жителите