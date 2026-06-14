Голем пожар во штипското село Долани

Фрипик

Голем пожар го зафати атарот на село Долани кај Штип. Гори трева и нистостеблеста борова шума на голем периметар околу селото.

ТППЕ Штип интервенираат, но според првите проценки сами нема да можат да се справат со пожарот.

-Во Долани се чека интервенција на ер трактори бидејќи човечка рака со него неможе да се справи, информираат од ТППЕ Штип.

Во моментов тешка механизација се обидува да направи обрач околку пожарот за да се ограничи истиот.

До овој момент нема повредени ниту штета на лични имоти, соопшти ТППЕ Штип.