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Неделник
НАЈАВИ НИКОЛОСКИ

Од 2 јули нова авиолинија Скопје-Анкара

Македонија

14.06.2026

Вицепремиерот Александар Николоски ја најави новата авио линија Скопје-Анкара која ќе се реализира без државни субвенции.

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Дополнително, тука се блискоста меѓу двата народа, двете општества и двете држави, како и релативната географска близина. Имаме добра поврзаност. Веќе „Туркиш ерлајнс“ започна со летови и кон Охрид, покрај редовните линии за Скопје, а од 2 јули ќе започне и директна линија на „АЏет“ од Анкара до Скопје. Морам да нагласам дека оваа линија се воведува без субвенции, што значи дека компанијата сама ја препознава економската оправданост – истакна Николоски.

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