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14.06.2026
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Падна авион во Мисури, 12 мртви

Свет

14.06.2026

Авион со патници кои планирале да поминат сончево неделно попладне во скокање со падобран се урнал во американската држава Мисури, при што загинале сите 12 лица што се наоѓале во леталото, соопштија надлежните власти.

Според соопштението на Сообраќајната патрола на Мисури, полициски службеници се на терен и им помагаат на полициската станица во Батлер и на Канцеларијата на шерифот на округот Бејтс во истрагата на несреќата. Авионот се урнал во близина на аеродромот „Батлер Меморијал“.

Батлер е мал град со околу 4.300 жители, сместен на приближно 105 километри јужно од Канзас Сити.

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