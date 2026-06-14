Анчелоти по ремито на Бразил со Мароко: Не сум задоволен, бевме многу нервозни

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Селекторот на бразилската фудбалска репрезетација, Крло Анчелоти, по нерешениот резултат 1-1 во првиот натпревар од Групата Ц на Светското првенство против Мароко истакна дека тоа за Бразилците бил исклучително тежок натпреварот и имало голема нервоза во бразилските редови.

Не го почнавме добро натпреварот и не сум задоволен од тоа како изгледавме во првото полувреме. Сè беше доста нервозно од наша страна. Често ја губевме топката, немавме толку многу посед колку што сакавме и се боревме да останеме живи. Многу се подобривме во второто полувреме, од што сум позадоволен. Како што се очекуваше, ова беше тежок натпревар, Мароко уште еднаш покажа дека е многу добар тим. Мароканците се особено опасни во транзицијата“, изјави Анчелоти по натпреварот.

Мароканците одиграа одлично прво полувреме и имаа неколку опасни шанси покрај голот.