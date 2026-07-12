Конате пред дуелот со Шпанија: Не е само Ламин Јамал опасност за францускиот тим

Првото полуфинале на Светското првенство ќе го играат Франција и Шпанија, а веќе почнаа „нападите“ со изјави од двата табора.

Новиот играч на Реал Мадрид и француски репрезентативец Ибрахимa Конате се осврна на изјавата на Ламин Јамал, кој изјави дека Франција треба да се плаши.

Можат да зборуваат што сакаат… нема страв. Екипата е насочена исклучиво на тоа што ќе биде на теренот. Ќе се обидеме да се подготвиме што е можно подобро и на крајот од натпреварот ќе го видиме резултатот. Не размислуваме како да се запре Јамал, туку комплетниот шпански тим“, изјави францускиот дефанзивец.

Натпреварот Франција – Шпанија се игра на 14.јули во Далас со почеток во 21 часот.