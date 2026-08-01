Шасивари: Нашата сила отсекогаш била во различностите

Министерот за правда Јетон Шасивари по повод големиот државен празник Илинден упати честитка со порака за обединетост за праведна, еднаква и успешна Република.

– Илинден не е само симбол на борбата за слобода, туку и трајна порака дека државата се гради врз идеалите на еднаквост, правда и заедничка иднина. Овие вредности и денес се темелот на нашата Република и на нашата обврска да градиме општество во кое секој граѓанин се чувствува рамноправен и почитуван. Нашата сила отсекогаш била во различностите. Република Македонија е заеднички дом на сите нејзини граѓани, а нејзиниот развој е резултат на придонесот на сите заедници. Нека зборовите од Крушевскиот манифест нѐ потсетат на една вредност што никогаш не старее, а тоа е заедништвото. „Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познајници… без разлика на вера, народност, пол и убедувања…“. Оваа порака и денес зборува за Македонија како заеднички дом на сите нејзини граѓани- вели Шасивари во честитката.

Порачува оваа идеја да се чува и различностите не нѐ разделуваат, туку да ја збогатуваат заедничката иднина.

– Нека духот на Крушевскиот манифест биде потсетник дека слободата, правдата и соживотот се вредности што се градат заедно. Како министер за правда, верувам дека вистинскиот патриотизам се покажува преку почитување на владеењето на правото, заштитата на човековите права и јакнењето на довербата меѓу сите заедници. Само преку меѓусебна почит, дијалог и еднакви можности можеме да изградиме држава која ќе биде силна, стабилна и успешна за сегашните и идните генерации- наведува Шасивари.