Албански ММА борец „леташе орли“ среде Белград

На ММА спектакл на UFC Белград, се случи срамен инцидент. За време на официјалното мерење на тежината, американскиот борец од албанско потекло Денис Бузуќа (28) се обиде да ја провоцира публиката кога го покажа симболот на двоглавиот орел.

Овој гест, кој во последните години стана препознатлив начин за провоцирање на српските спортисти во дуели со албанските натпреварувачи, сега е виден и во самиот Белград, домаќин на еден од најголемите ММА настани во Европа.

Бузуќа, кој дел од своите подготовки ги прави во Албанија, бил свесен за значењето на своите постапки кога се качил на сцената.