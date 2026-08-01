Пијана тепачка на Србинки во Охрид

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Вчера во 07:30 часот, во СВР Охрид приведени се Н.Ш.(42) од струшкото село Калишта, Ј.Ц.(45) од Лесковац, Република Србија и Н.Б.(30) од Крушевац, Република Србија, по претходна пријава дека пред угостителски објект во Охрид, во алкохолизирана состојба го нарушиле јавниот ред и мир.