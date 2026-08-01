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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Нема нови случаи на западнонилска треска

Здравје

01.08.2026

До Институтот за јавно здравје нема новопријавени лабораториски потврдени случаи на западнонилска треска, соопшти Министерството за здравство.

На Клиниката за инфективни болести се примени тројца пациенти кај кои постои сомнение за заболувањето и за кои се очекуваат резултатите од лабораториските испитувања.

Министерството за здравство, во координација со Институтот за јавно здравје и здравствените установи, продолжува со засилен епидемиолошки надзор и навремено ќе ја информира јавноста за сите нови сознанија, се наведува во соопштението од ресорното Министерство. 

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