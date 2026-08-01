Нема нови случаи на западнонилска треска

До Институтот за јавно здравје нема новопријавени лабораториски потврдени случаи на западнонилска треска, соопшти Министерството за здравство.

На Клиниката за инфективни болести се примени тројца пациенти кај кои постои сомнение за заболувањето и за кои се очекуваат резултатите од лабораториските испитувања.