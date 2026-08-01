За првпат по децении Гостивар ќе има бактериолошки исправна вода за пиење

Претседателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски денеска изјави дека процесот за нормализирање на водоснабдувањето во Гостивар е во завршна фаза и изрази очекување дека уште денес граѓаните ќе добијат вода што ќе биде безбедна не само за техничка употреба, туку и за пиење и подготовка на храна.

Одговарајќи на новинарски прашања за обвинувањата од опозицијата во врска со состојбата со водоснабдувањето и спроведувањето на процесот на хиперхлорирање, Мицкоски нагласи дека Владата реагирала веднаш по настанатиот проблем и презела конкретни мерки за заштита на граѓаните.

Како држава обезбедивме чиста вода за пиење за жителите на Гостивар. Им благодарам на сите општествено одговорни компании и поединци кои се вклучија со донации и помогнаа во оваа ситуација – изјави премиерот.

Тој повтори дека, според досегашните информации, до загадувањето дошло поради несовесно постапување на вработени во ЈП „Водовод“ – Гостивар, кои, како што рече, со цевки и пумпи префрлале вода од реката директно во главниот резервоар.

Обвинителството веќе постапува по случајот. Има лица кои се обезбедени и сослушани, а очекувам истрагата дополнително да се прошири – рече Мицкоски.

Во моментов, процесот на хиперхлорирање го спроведуваат стручни екипи од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, додека паралелно секојдневно се земаат мостри и се вршат лабораториски анализи за да се потврди исправноста на водата.

Премиерот оцени дека состојбата значително се подобрува и изрази надеж дека Гостивар наскоро ќе има целосно бактериолошки исправна вода за пиење.

Верувам дека за првпат по многу години граѓаните ќе користат вода која е целосно бактериолошки исправна. Сепак, потребно е уште малку трпение, бидејќи процесот се спроведува внимателно и согласно сите здравствени стандарди – истакна Мицкоски.

Тој додаде дека очекува уште во текот на денот, покрај техничката вода која веќе им е достапна на граѓаните, да биде овозможено и користење вода за пиење и готвење.