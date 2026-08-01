Во Крушево почнува манифестацијата „10 Дена Крушевска Република“

Со кревањето на знамето на Крушевската Република на Гумење и свечена програма, вечер во Крушево почнува традиционалната манифестација „10 Дена Крушевска Република“, со која стартуваат чествувањата по повод Илинден – Денот на Републиката и 123-годишнината од Илинденското востание и Крушевската Република.

Програмата започнува претпладне со положување цвеќе на гробот на Дамјан Груев, по што делегација на манифестацијата и на Општина Крушево ќе ја посети Спомен-куќата на Смилевскиот конгрес во селото Смилево.

Во 18 часот пред Столбот на Крушевската Република што се наоѓа до црквата „Свети Никола“ во центарот на Крушево, пред голем број граѓани ќе бидат пречекани Илинденските коњаници и ќе се формира поворка до платото на Гумење.

-Очекуваме од 120 до 140 коњаници од повеќе места од Македонија. Посебен е пиететот да им се оддаде признание и почит на коњаниците кои ги продолжуваат илинденските традиции- вели Захарија Ангелеска од националната установа- Дом на културата „10 Дена Крушевска Република“.

Делегации ќе ги посетат и ќе им оддадат почит на значајните вечни обележја: на гробот на Питу Гули на Гумење, пред споменикот на Партизанските гробишта, на гробот на Тоше Проески, криптата на илинденските востаници и пред бистата на Веле Марко на Гумење.

Во 19:30 часот пред споменикот „Илинден“ ќе биде отворена изложбата на Државниот архив „Илинденското востание во архивската меморија“.