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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Пеколни горештини: Денеска сончево и топло со температури до 40 степени

Сервиси

01.08.2026

Денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер.

Во Скопје, сончево и топло со слаб до умерен ветер од променлив правец.

Под влијание на топла воздушна маса од југ во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура насекаде ќе биде над 32°C, а во некои места ќе надмине 40°C. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

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