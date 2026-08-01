Пеколни горештини: Денеска сончево и топло со температури до 40 степени

Денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер.

Во Скопје, сончево и топло со слаб до умерен ветер од променлив правец.

Под влијание на топла воздушна маса од југ во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура насекаде ќе биде над 32°C, а во некои места ќе надмине 40°C. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.