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31.07.2026
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Хрватскиот адмирал Домазет: Бугарите никогаш немале јазик па земаат македонскиот и го прогласуваат за свој

Балкан

31.07.2026

Давор Домазет-Лошо, хрватски адмирал во пензија и геополитички аналитичар, со контратеза на бугарската дека македонскиот јазик е варијанта на бугарскиот.

„Бугарскиот јазик е една варијанта на македонскиот јазик. Значи, во случајот со бугарскиот јазик, тие го затекнуваат илирскиот народ кој зборува со тој јазик. Лесно било или такви биле околностите за да не одат да го менуваат својот, бидејќи тие немале ни писменост, ништо немале, а овие имале. И го земаат македонскиот јазик, па го прогласуваат за бугарски“, вели тој за „Балкан инфо“