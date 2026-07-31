Куче завивало крај куферот во кој било телото на русинката: Турчинот падна во раце на полицијата во последен момент

Kurir.rs

Припадници на Министерството за внатрешни работи во Белград, Управата за криминалистичка полиција (УКП), Одделението за сузбивање на крвни, сексуални и сообраќајни деликти и трговија со луѓе, по налог на Вишото јавно обвинителство во Белград, го уапсија турскиот државјанин К. Е. (25), поради основано сомнение дека извршил кривично дело тешко убиство врз 28-годишна руска државјанка, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Набргу по апсењето се огласи и потпретседателот на Владата на Република Србија и министер за внатрешни работи, Ивица Дачиќ.

По апсењето на турскиот државјанин на аеродромот „Никола Тесла“, беше повикана Полициската бригада, а службено полициско куче го пронајде куферот со телото на руската државјанка во каналот Визељ. Сакам да упатам искрени пофалби до Полициската бригада, како и до луѓето кои ги обучуваат и ги водат службените кучиња – рече Дачиќ.

По приведувањето на К. Е., кој е осомничен дека на 26 јули годинава, во утринските часови, во изнајмен стан во Борча ја убил Људмила, нејзиното тело, спакувано во куфер, било пронајдено во каналот Визељ.

Се сомнева дека осомничениот по извршувањето на злосторството во станот, телото го спакувал во куфер и сам го однел.

Пластичниот куфер бил замотан во најлон, а очигледно е дека сторителот направил се за да ги прикрие трагите пред да има намера да ја напушти Србија.