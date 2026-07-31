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31.07.2026
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Неделник

Алонсо: Фудбалот мора да биде за луѓето, а не во приватни раце

Фудбал

31.07.2026

Новиот менаџер на Челзи Чаби Алонсо, кој како репрезентативец на Шпанија остави белег со освоена светска титула во 2010 и две титули во 2008 и 2012 година се осврна на моменталната состојба во светскиот фудбал откако ФИФА изјави дека ќе продолжи со консултациите за план за привлекување приватни вложувања за Светското првенство и другите турнири.

–           Фудбалот мора да биде за луѓето, а не во приватни раце. И мислам дека начинот на кој го сакаме е таков. Видовме одлично Светско првенство и нешто што (треба) да остане на ист начин, добро е. Значи, да се брани интересот на сите луѓе, изјави Алонсо.

Премиерлигашот Челзи се наоѓа на подготовки во Австралија, а како дел на претсезоната турнеја. За неговиот тим следуваат натпреварите со Тотенхем, а потоа и со дуелите со Јувентус и Милан во рамки на азиската турнеја.

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