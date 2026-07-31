И Македонија ќе биде на удар на најтоплиот бран ова лето од 5 август

Се е поизвесно дека и Македонија од 5 август па во деновите потоа ќе биде на удар на најтоплиот бран од југ, односно од Африка ова лето. Токму од овој датум топлината значително ќе се интензивира кај нас во Македонија, а времето останува стабилно и сончево и без никакви врнежи и без опасност од нови временски непогоди.

Очекуваните температури во Македонија за време на овој најтопол бран ова лето се: Тие на многу места ќе надминуваат 35 степени, односно во поголем дел од Македонија температурите ќе наминуваат 35 степени, а во делови од Скопската котлина, централните предели од Македонија, Повардарието и во југоисточните предели од Македонија температурите ќе надминат 40 степени.