Денес не добивате само работно место, туку голема одговорност и чест, им порача Тошковски на новите кадри

Полициската професија не е професија којашто завршува со истекот на работното време. Таа е животен избор, повик кој бара храброст кога е најтешко, смиреност кога сите други се вознемирени, чесност кога никој не ја гледа и човечност во секоја постапка. Ќе има денови кога ќе бидете први на местото на несреќата, први кога некој ќе побара помош, први кога ќе треба да застанете помеѓу опасноста и граѓаните. Токму затоа оваа униформа носи тежина, но и огромна чест.

Ова го порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, денеска на промовирањето на 496 нови полициски службеници од генерацијата 2025-2026 во Полициската академија на Министерството за внатрешни работи во Идризово.

На промоцијата на која присуствуваа и помошник-министерот на Полициската академија, Влатко Митковски и министерката за обраозвание и наука, Весна Јаневска, Тошковски подвлече дека со денешната свечена заклетва, тие не добиваат само работно место, туку прифаќаат голема одговорност и ја преземаат честа да ја носат униформата која граѓаните ја препознаваат како симбол на редот, законот и сигурноста.

Според него, силната држава започнува со силни институции, а безбедноста е темелот врз којшто се гради економскиот развој, правната сигурност и квалитетот на животот на секој граѓанин.

Денес, кога ќе ја положите свечената заклетва, прифатете ја како лична обврска пред себе, пред вашите семејства, пред вашите колеги и пред Македонија. Обврзете се дека секогаш ќе ги почитувате Уставот и законите, дека ќе водите бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, дека ќе ја штитите безбедноста на секој граѓанин без разлика на неговата етничка, верска, политичка или која било друга припадност и дека достојно ќе ја носите полициската униформа, подвлече Тошковски.

Тој потсети дека со стапувањето на функцијата заедно со соработниците отпочнале процес на темелна модернизација и јакнење на македонската полиција, меѓу кои ги наброја: новите полициски станици, современа опрема, нов возен парк, подобри услови за работа, дигитализација на услугите….

– Резултатите веќе се видливи. Денес Македонија има најнизок криминалитет во последните 20 години, што е резултат на посветена работа на секој полициски службеник, но и на реформите, модернизацијата и професионализацијата што континуирано ги спроведуваме. Тоа е потврда дека кога се инвестира во луѓето, во знаењето и во институциите, резултатите не изостануваат, подвлече Тошковски.

Забележа дека оваа генерација уште за време на обуката покажала исклучителна подготвеност, дисциплина и професионален потенцијал, но и оти е генерација која ја завршила обуката во целосно обновени услови.

Центарот за обука во Идризово денес претставува современа образовна институција, меѓународно акредитирана за спроведување на полициска едукација според највисоки професионални стандарди, но тука не застануваме. Од оваа година Центарот за обука прераснува во Полициска академија, која ќе биде носител на развојот на полициското образование, континуирана обука и професионалната специјализација на сите полициски службеници, истакна Тошковски.

Помошник-министерот на Полициската академија, Влатко Митковски на промоцијата истакна дека се првата генерација со која е спроведен новиот модел на наменска основна обука, поделена на три специјализирани модули: општа надлежност и сообраќај, кој го завршиле 364 кандидати, гранични работи – 78 кандидати и специјални полициски операции – 54 кандидати.

Тој посочи дека оваа генерација меѓу другото ќе биде запаметена и по хуманоста. За време на обуката учествувале во донација на храна, новогодишни пакетчиња за дечињата чии семејства не се во можност да им ги пружат и крводарителски акции.

Но, најважната лекција што требаше да ја научите не беше како да примените одредена полициска техника или процедура. Најважната лекција беше дека полицискиот службеник секогаш мора да биде човек со интегритет. Знаењето може постојано да се надградува, вештините можат да се усовршуваат, но чесноста, одговорноста и чувството за правда се вредности што треба да ве водат во секој миг од вашата кариера. ​Полициската униформа не претставува само службено обележје, таа претставува доверба, а довербата не се добива со самото стапување во службата – таа се заслужува секој ден преку професионално, законито и достоинствено постапување, истакна Митковски.

На новите полициски службеници им укажа дека полициската професија бара постојано учење и оти вистинската академија продолжува на терен, преку искуството, преку секој предизвик, преку секоја правилно донесена одлука и преку секој граѓанин кому ќе му помогнат.