Хрватска ќе им даде на семејствата со четири или повеќе деца 15.000 евра за автомобил

Министерката за демографија и имиграција, во соработка со Фондацијата „Хрватска за деца“, започнува пилот-програма за финансиска поддршка за кофинансирање на купување возило со седум или повеќе седишта за семејства со четири или повеќе деца.

„Родителството не се поддржува само со зборови, туку со конкретни мерки што се чувствуваат во секојдневниот живот. За семејствата со четири или повеќе деца, возило со поголем капацитет честопати не е прашање на удобност, туку на неопходност – за одење во градинка, училиште, лекар и полесно организирање на животот“, рече министерот за демографија и имиграција Иван Шипиќ. Станува збор за инвестирање во семејството и создавање услови во кои секојдневниот живот и родителството ќе бидат полесни, додаде тој.

За спроведување на програмата се обезбедени до 2,2 милиони евра, а објавувањето на јавен повик со условите и начинот на поднесување на апликација е планирано за септември, кога ќе бидат објавени сите услови, потребната документација и начинот на поднесување на апликација, се вели во соопштението од Министерството за демографија.

Како што е објавено, поддршката покрива 50 проценти од вредноста на ново или половно возило, вклучувајќи ДДВ, а највисокиот износ што едно семејство може да го добие е 15.000 евра. Мерката е наменета за семејства со четири или повеќе биолошки или посвоени деца.