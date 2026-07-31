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Моментот кога Мароко „влезе“ во Шпанија

Свет

31.07.2026

Десетици илјади мигранти продолжија да се слеваат во мароканскиот град Фнидек во близина на границата со енклавата Сеута во текот на ноќта, и покрај зголеменото распоредување на безбедносните сили што ги спречуваше да преминат на шпанска територија во Северна Африка.

Шпанската државна телевизија TVE објави дека меѓу 2.000 и 3.000 луѓе влегле во Сеута во четврток. Повеќето од оние што успеале да ја преминат границата се чини дека го сториле тоа наутро, според жителите на Фнидек.

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