Моментот кога Мароко „влезе“ во Шпанија

Десетици илјади мигранти продолжија да се слеваат во мароканскиот град Фнидек во близина на границата со енклавата Сеута во текот на ноќта, и покрај зголеменото распоредување на безбедносните сили што ги спречуваше да преминат на шпанска територија во Северна Африка.
Шпанската државна телевизија TVE објави дека меѓу 2.000 и 3.000 луѓе влегле во Сеута во четврток. Повеќето од оние што успеале да ја преминат границата се чини дека го сториле тоа наутро, според жителите на Фнидек.
📹 | Ceuta amanece con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera https://t.co/n6YXzdz6gn pic.twitter.com/eUPhAANJbs— EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026