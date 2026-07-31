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Речиси 49.000 мигранти пристигнаа во шпанската еклава Сеута од Мароко за еден ден

Свет

31.07.2026

Околу 49.000 мигранти преминале од Мароко во шпанската северноафриканска енклава Сеута во последните 24 часа, според проценките на тамошните власти.

Илјадници мигранти ја препливале границата до шпанската енклава Сеута во Северна Африка во четврток, а локалните медиуми објавија дека пристигнувањата продолжиле и во текот на ноќта, објави Би-Би-Си.

Снимките и фотографиите објавени во јавноста покажуваат голем број луѓе кои се обидуваат да препливаат од Мароко до Сеута, а локалните медиуми објавија дека преминувањето продолжило и денеска.

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