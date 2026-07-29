Десетици илјади жители на Мајорка протестираа во Палма де Мајорка против последиците од туризмот на нивниот остров

Десетици илјади жители на Мајорка вчеравечер (26.07) протестираа во Палма де Мајорка против последиците од туризмот на нивниот остров, во екот на главната туристичка сезона. Со тапани и свирчиња тие се одѕваа на повикот на платформата „Помалку туризам, повеќе живот“, која го организираше протестот под слоганот „Мајорка на граница на издржливоста“, пишува Дојче веле.

Туризмот одамна ги надмина границите што островот може да ги издржи, објаснува еден од учесниците на протестот. „И ние што живееме тука мора да можеме да живееме на својата земја. Сообраќај, климатски промени, издувни гасови, расфрлање ресурси – има повеќе од доволно причини да излеземе на улица и да кажеме: ‘Доста е’.“

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