Човек од Косово уапсен во Краљево за шпионажа за албанската разузнавачка служба

Припадници на СБПТ и СКОР на УКП на српското Министерство за внатрешни работи, во соработка со Вишото јавно обвинителство во Краљево и БИА, денес во областа на Краљево, го лишија од слобода Р.Т. (1980) од Исток, Косово , поради сомнение дека сторил кривично дело Шпионажа според член 315 од Кривичниот законик на Србија, дознава Танјуг.

Р.Т. е осомничен дека подолг временски период соработувал со Албанската разузнавачка служба, која дејствува на територијата на Косово, и дека се занимавал со собирање и обезбедување податоци и информации за активностите на поранешни и сегашни припадници на Српската армија, Министерството за внатрешни работи на Србија и други државни безбедносни структури, што резултирало со апсење на неколку лица од српска националност од страна на привремените приштински институции и прогон на голем број Срби од областа на Зубин Поток и северно Косово.

По сослушувањето на Р.Т. како осомничен за гореспоменатото кривично дело, му е одредена мерка притвор до 48 часа, по што ќе биде изведен пред надлежното Вишо јавно обвинителство во Краљево.