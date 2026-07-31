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Човек од Косово уапсен во Краљево за шпионажа за албанската разузнавачка служба

Балкан

31.07.2026

Припадници на СБПТ и СКОР на УКП на српското Министерство за внатрешни работи, во соработка со Вишото јавно обвинителство во Краљево и БИА, денес во областа на Краљево, го лишија од слобода Р.Т. (1980) од Исток, Косово  , поради сомнение дека сторил кривично дело Шпионажа според член 315 од Кривичниот законик на Србија, дознава Танјуг.

Р.Т. е осомничен дека подолг временски период соработувал со Албанската разузнавачка служба, која дејствува на територијата на  Косово, и дека се занимавал со собирање и обезбедување податоци и информации за активностите на поранешни и сегашни припадници на Српската армија, Министерството за внатрешни работи на Србија и други државни безбедносни структури, што резултирало со апсење на неколку лица од српска националност од страна на привремените приштински институции и прогон на голем број Срби од областа на Зубин Поток и северно Косово.

По сослушувањето на Р.Т. како осомничен за гореспоменатото кривично дело, му е одредена мерка притвор до 48 часа, по што ќе биде изведен пред надлежното Вишо јавно обвинителство во Краљево.

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