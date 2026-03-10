Уставниот суд на Косово го стопираше декретот на Османи за распуштање на собранието

Уставниот суд на Косово доцна синоќа и нареди на претседателката Вјоса Османи пред 31 март да не го објавува датумот на предвремени избори во земјата, потег што дополнително ја продолжува политичката криза што ја зафати балканската држава.

Претседателката Османи во петокот го распушти парламентот и свика вонредни избори, без да одреди датум, откако пратениците не успеаја да изберат нов шеф на државата во уставниот рок што истече во четвртокот на полноќ.

Нејзиниот потег ја продолжи политичката блокада во Косово, најмладата европска земја што се стреми да се приклучи кон Европската Унија. Косово немаше функционална влада поголемиот дел од минатата година бидејќи поделениот парламент не успеа да избере претседател на парламентот со месеци.

Во пресуда на Уставниот суд, објавена доцна синоќа, привремено и се забранува на претседателката да одреди датум за избори, а исто така ги замрзна напорите на парламентот за избор на нов шеф на државата. Одлуката на судот останува на сила до 31 март.

Премиерот Албин Курти побара од Уставниот суд да одлучи дали Османи постапила во согласност со Уставот. Курти е поранешен сојузник на Османи, но тој одлучи да и ја даде поддршката за нејзиниот втор мандат во церемонијалната улога на претседател на Косово.

Владата на Курти ја поздрави одлуката на судот, но додаде: „Ќе чекаме три недели, додека голем број договори и одлуки од значење за граѓаните сè уште остануваат без парламентарно одобрување“.

Парламентарните избори, доколку се одржат, би биле трети за нешто повеќе од една година.

Изборот на претседател – иако улогата не носи значајни политички овластувања – отсекогаш бил политички предизвикувачки бидејќи две третини од претставниците мора да бидат присутни на парламентарната седница каде што се гласа, што го олеснува опструкцијата