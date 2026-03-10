Кардиолог ја открил оптималната дневна доза на маслиново масло за здравјето на срцето

Фрипик

Д-р Анируд Балачандран, кардиолог на Медицинскиот факултет на Универзитетот Дјук, се согласува дека повеќе маслиново масло не мора да значи и повеќе перформанси. „Заменувањето на заситените масти со незаситени масти од растително потекло, како што е екстра девственото маслиново масло, носи јасни здравствени придобивки“, рекол Балачандран, додавајќи дека екстра девственото маслиново масло е најдобриот избор бидејќи е најмалку преработена и најхранливо вредна сорта.

Препорачуваме минимален дневен внес од околу 7 грама (околу половина лажица), но не треба да надминува 20 грама, што е околу една и пол лажица. Секои 10 грама маслиново масло во тие граници се поврзани со помал ризик од проблеми со срцето и крвните садови“, објаснил тој. Според престижната студија PREDIMED, ова намалување на ризикот изнесува околу 10 проценти.

На прашањето зошто треба да се ограничи внесот, Балачандран одговара: „Над 20 грама дневно нема дополнителна докажана корист за кардиоваскуларното здравје. На крајот на краиштата, вишокот калории не му прави ништо добро на никого“.

Проблемот е што количината на масло е тешко да се процени, особено кога се истура директно од шишето. Дури и искусните готвачи лесно можат да ги надминат препорачаните 20 грама дневно, распоредени во неколку оброци. Затоа се препорачува да се користи диспензер за масло како едноставно решение.

Таквиот диспензер овозможува поконтролирано истурање и попрецизно дозирање. Моделите со капак дополнително помагаат во зачувувањето на аромата, свежината и антиоксидансите. Тоа е едноставен и достапен начин полесно да го контролирате внесот на масло и во исто време да го одржите срцето здраво.