Икона на Пресвета Богородица Троеручица од Света Гора пристигнува в сабота во Штип

Препис на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица од Света Гора в сабота ќе пристигне во Штип. Протојереј Добрица Јанев во Брегалничката епархија информира дека иконата ќе биде донесена во градот од монасите од манастирот Хиландар. По литијата, иконата ќе биде поставена во црквата „Свети Димитриј“ во штипско Ново Село, каде што ќе остане на поклонение и молитва.

– Голема радост ќе се случи на 6 јуни, во сабота, во нашиот град Штип, бидејќи ќе пристигне во попладневните часови во 16.30 иконата чудотворна Богородица Троеручица од хиландарскиот манастир. Оваа икона ќе ја донесат монасите од Хиландар, ќе ја пречекаме во 16:30 пред храмот „Свети Никола“. Оттука ќе се формира литија и заедно со иконата и верниот народ, кој го повикуваме масовно да присуство ќе ја однесеме до храмот „Свети Димитриј“ во Ново Село, каде што ќе остане на поклонение и радост на сите наши браќа и сестри на сите христијани кои со вера ќе доагаат и ќе се молат на мајката божја – изјави Јанев.

Тој додаде дека иконата на Пресвета Богородица Троеручица ќе остане постојано овде во Штип, како што е преписот од иконата на Светиот Нектариј Егински во црквата Иларион во населбата Железничка-рече Јанев.

Протојерејот Добрица Јанев се осврна и на потеклото и значењето на иконата Троеручица. Појаснувајќи дека оваа икона со векови сведочи за чудото што се случило на Светио Јован Даманскин.

– Иконата Богородица Троеручица, кога ке ја видете има уште една рака изобразена. Имено, кога свети Јован Даманскин пишува пофални песни и за Богородица, му ја отсекле раката незнабожците и тој раката ја зел и ставил на иконата, велејќи мајко ете јас повеќе не можам да пишувам. Паднал во длабок сон, а кога се разбудил видел дека раката му е исцелена, а пак на иконата се појавиле третата рака – вели Јанев.

Свештениците од Брегалничката епархија ги повикуваат верниците масовно да присуствуваат на свечениот пречек и на литијата во Штип.

Извор: Алфа