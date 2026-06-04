Германија бележи рекорден број на натурализации во 2025 година

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Бројот на натурализации во Германија се искачи на нов рекорден максимум, со 332.500 лица кои добиле германско државјанство во 2025 година.

Во споредба со претходната година, тоа претставува зголемување од 14 проценти, според Федералниот завод за статистика.

Најголемата група, со 20 проценти, се Сиријци. Сепак, речиси 20.000 помалку Сиријци се натурализираа отколку во 2024 година. На второ место се Турците, со 10 проценти од сите натурализации, по што следат Русите со 6 проценти.

Натурализацијата кај Босанци (+126 проценти на 8.800), Американци (+100 проценти на 6.600) и Албанци (+97 проценти на 6.100) граѓани порасна особено силно.

Според Медиумската служба за интеграција, речиси сите новонатурализирани граѓани се одлучуваат за двојно државјанство. Од реформата на законот за државјанство, таканареченото двојно државјанство е законски стандард при натурализацијата и кандидатите повеќе не мора да се откажат од своето првобитно државјанство. Амандманот, исто така, го намали периодот на чекање за натурализација од осум на пет години.

Како одговор на бројките за натурализација, лидерката на партијата АфД, Алис Вајдел, се огласи на социјалните медиуми, пишувајќи: „Новите граѓани ги користат придобивките од тоа да се биде Германец без да се обврзат на Германија. За АфД едно е јасно: масовните натурализации мора да се сопрат, а натурализациите што веќе се случиле мора да се стават на тест“.

Околу 1,3 милиони украински државјани живеат во Германија, а од пролетта 2027 година па натаму, тие би можеле да ги престигнат Сиријците на врвот на листата за натурализација.

„Властите за државјанство веќе работат со полн капацитет“, цитираше „Ди Велт“ од документ што го виде весникот.

Досега, Украинците во Европа уживаа привремена заштита, доделена од ЕУ. Според сегашните планови, оваа заштита ќе истече во март 2027 година. Оваа недела, министрите за внатрешни работи на ЕУ сакаат да разговараат за можните параметри за продолжување.

Според деловниот весник „Ханделсблат“, Германската новинска агенција (ДПА) доби две можни верзии на продолжување: едната би го продолжила заштитениот статус на сите страни. Втората верзија би ги исклучила украинските мажи на возраст меѓу 23 и 60 години од привремена заштита. Сепак, најверојатно, ова би важело само за мажи што неодамна влегле во ЕУ.

Многу украински бегалци кои живеат во Германија од почетокот на војната ќе го исполнат потребниот рок на престој напролет 2027 година. Но, се чини дека постои несогласување околу тоа дали Украинците воопшто можат да се натурализираат.

Округот Илцен и градот Фленсбург изјавија за „Ди Велт“ дека дозволата за престој не дава право на натурализација. Од друга страна, градови како што е Лер во Долна Саксонија веќе се подготвуваат за очекуван наплив на апликации.

Сојузничките политичари како што е Александар Тром во минатото постојано повикуваа на построги закони за натурализација. Во разговор за „Ди Велт“, Тром побара периодот на натурализација да се продолжи на осум години и двојното државјанство повторно да се укине.

Себастијан Фидлер, портпарол на парламентарната група на СПД за внатрешна политика, за „Ди Велт“ изјави: „Одлично соработуваме со Унијата врз основа на коалицискиот договор. Задоволен сум што, како дел од ова, го задржавме и двојното државјанство во закон како успешен модел“.

Врз основа на правилата, „само добро интегрираните луѓе“ можат да станат Германци. „Овие бројки се добри за сите нас: добри за пазарот на трудот, системите за социјална помош и за нашата социјална кохезија“, рече Фидлер за бројките за натурализација.

Извор: Нетпрес