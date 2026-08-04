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Дали на Винисиус ќе му бидат доволни 22 милиони евра кои му ги нуди Реал Мадрид?

Фудбал

04.08.2026

Реал Мадрид му понуди на бразилскиот напаѓач Винисиус Жуниор нов договор вреден 22 милиони евра годишно, објави „ЕСПН“.

Сепак, 26-годишниот Бразилец сака повеќе – околу 30 милиони евра годишно. Тој верува дека ова ќе биде неговиот последен голем договор и е уверен дека заслужува плата соодветна на неговиот придонес во успехот на клубот.

Винисиус е во Реал Мадрид од летото 2018 година. Неговиот тековен договор со мадридскиот клуб важи до летото 2027 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на 140 милиони евра.

Во сезоната 2025/26, Бразилецот имаше 53 настапи во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. 

На Светското првенство 2026, Винисиус постигна четири гола и имаше една асистенција на пет натпревари.

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