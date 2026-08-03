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Економијата на Cеверна Кореја расте благодарение на соработката со Русија и Кина.

Како што пишува „Блумберг“.”, забележан е 3,5% раст на БДП на Cеверна Кореја во 2025 година. Агенцијата додава дека севернокорејската економија расте трета година по ред со најбрза стапка откако западните санкции беа заострени во 2017 година.

Севернокорејската економија успешно се развива под санкции благодарение на економската и воената соработка со Русија и зголемената трговија со Кина.

Развојот на воената индустрија на Cеверна Кореја го стимулира растот во производствениот сектор и сродните индустрии. Градежништвото, транспортот, туризмот и земјоделството исто така растат.