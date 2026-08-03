Украински дрон удри по цивили на плажа во Русија: Тројца загинати, најмалку 13 повредени

Украински дрон погодил плажа полна со туристи во одморалиштето Архипо-Осиповка на Црното Море во близина на Геленџик во Краснодарскиот крај во Русија. Три лица загинале на лице место, додека 13 други, меѓу кои најмалку две деца, се ранети со различен степен на повреди. На интернет се објавуваат видеа кои се гледа моментот на нападот.

,Според извештаите на медиумите, при доаѓањето на дронот, луѓето во близина на водата се обиделе да избегаат, криејќи се на брегот и користејќи дрвени лежалки како засолниште. Очевидци го опишуваат инцидентот како хаос: експлозија, по што луѓе бегале од брегот. Имале многу ранети луѓе со крвави посекотини.

Гувернерот на Краснодарскиот крај, Венијамин Кондратјев, изјави дека нападот погодил цивилни цели и изрази сочувство до семејствата на жртвите. Пет локални екипи за итни случаи веднаш стигнале на местото на настанотд директен удар.