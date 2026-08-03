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03.08.2026
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Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Украински дрон удри по цивили на плажа во Русија: Тројца загинати, најмалку 13 повредени

Свет

03.08.2026

Украински дрон погодил плажа полна со туристи во одморалиштето Архипо-Осиповка на Црното Море во близина на Геленџик во Краснодарскиот крај во Русија. Три лица загинале на лице место, додека 13 други, меѓу кои најмалку две деца, се ранети со различен степен на повреди. На интернет се објавуваат видеа кои се гледа моментот на нападот.

,Според извештаите на медиумите, при доаѓањето на дронот, луѓето во близина на водата се обиделе да избегаат, криејќи се на брегот и користејќи дрвени лежалки како засолниште. Очевидци го опишуваат инцидентот како хаос: експлозија, по што луѓе бегале од брегот. Имале многу ранети луѓе со крвави посекотини.

Гувернерот на Краснодарскиот крај, Венијамин Кондратјев, изјави дека нападот погодил цивилни цели и изрази сочувство до семејствата на жртвите. Пет локални екипи за итни случаи веднаш стигнале на местото на настанотд директен удар.

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