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Кувајт во преговори со арапските соседи за изградба на нафтовод што ќе го заобиколи Ормутскиот теснец

Свет

03.08.2026

Кувајтскиот министер за нафта Тарик ал Руми, во интервју за јапонската новинска агенција Кјодо, изјави дека Кувајт води преговори со Саудиска Арабија и другите арапски држави за изградба на нов нафтовод, кој ќе ја заобиколи стратешката Ормуска Теснина.

Тој посочи дека извозот на нафта од Кувајт „целосно е запрен“ поради фактичкото затворање на Ормуска Теснина од страна на Иран. Според ал Руми ќе биде потребна „најмалку една година“ за да се обноват нафтените објекти оштетени во нападите, вклучувајќи ги и некои од резервоарите за складирање нафта.

Пред американско-израелскиот напад врз Иран на 28 февруари Кувајт беше еден од главните снабдувачи на сурова нафта на Јапонија. Кувајт поради својата географска локација целосно е зависен од Ормуска Теснина.

– Додека мореузот останува блокиран, извозот на нафта е нула, наведе ал Руми.

Според него, една од рутите што се дискутираат би го поврзала Кувајт преку Саудиска Арабија со Црвено Море или Оман. Друга опција е поврзување со пристаништето Фуџаира, на источниот брег на Обединети Арапски Емирати, кое се наоѓа надвор од Ормуска Теснина и веќе се користи како алтернативен излез за снабдување со нафта.

– Моментално бараме најдобра и најисплатлива опција, наведе ал Руми, нагласувајќи дека изградбата на таков нафтовод би била исклучително голем и сложен проект.

Тој ги осуди иранските напади врз Кувајт и други земји од Персиски Залив, нагласувајќи дека земјата не започнала напади против Иран. Ал Руми најави и дополнително зајакнување на своите капацитети за воздушна одбрана.

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