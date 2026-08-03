 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Вучиќ: Некој живее за Северина, друг за својот народ

Балкан

03.08.2026

Претседатњлот на Србија Александар Вучиќ ја задре опозицијата за нивната воодушевеност кон Хрватска и кон пејачката Ссверина, додека тој е преокупиран со својот народ.

Но, мора да имате едно на ум. Јас сум претседател и премиер најдолго време, па имав можност да посетам многу места. Ми беше полесно да посетам повеќе места, за да бидам објективен. А другата работа е што некои од нив дури и не слушнале за овие места дури ни по завршувањето на нивниот мандат. Некој живее за Северина, а некој живее за своите луѓе во Јањ, Шипово, Купреш – рече претседателот на Србија.

Поврзани вести

Балкан  | 02.08.2026
Вучиќ: Ако Дунав падне уште 30 сантиметри, готови сме
Естрада  | 31.07.2026
Стајлинг за кој сите зборуваат: Фустанот на Северина без задни намери
Балкан  | 27.07.2026
Вучиќ: Ако загубам, ќе им честитам – а ќе им се смеам и од затвор и од гроб