Вучиќ: Некој живее за Северина, друг за својот народ

Претседатњлот на Србија Александар Вучиќ ја задре опозицијата за нивната воодушевеност кон Хрватска и кон пејачката Ссверина, додека тој е преокупиран со својот народ.

Но, мора да имате едно на ум. Јас сум претседател и премиер најдолго време, па имав можност да посетам многу места. Ми беше полесно да посетам повеќе места, за да бидам објективен. А другата работа е што некои од нив дури и не слушнале за овие места дури ни по завршувањето на нивниот мандат. Некој живее за Северина, а некој живее за своите луѓе во Јањ, Шипово, Купреш – рече претседателот на Србија.