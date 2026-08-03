Апелациониот суд ја запре истрагата против таткото на осомничениот за убиството на Данка Илиќ

Апелациониот суд во Ниш правосилно ја запре истрагата против Радослав Драгијевиќ, татко на Дејан Драгијевиќ, кој е обвинет за убиството на двегодишната Данка Илиќ.

Со ова е потврдена претходната одлука на Вишиот суд во Неготин, донесена на 1 јуни, против која жалба поднесе Вишото јавно обвинителство во Заечар.

Според портпаролката на Апелациониот суд, Тамара Савиќ, жалбата на обвинителството е одбиена како неоснована, бидејќи не се обезбедени доволно докази за да се покрене обвинение против Радослав Драгијевиќ за непријавување на кривично дело и помагање на сторител по извршување на кривичното дело.

Обвинителството тврдеше дека тој му помогнал на својот син да го премести телото на девојчето на непозната локација, но и Вишиот суд во Неготин и Апелациониот суд во Ниш оценија дека за таквите наводи нема доволно докази.

Во меѓувреме, обвинението против Дејан Драгијевиќ и Срѓан Јанковиќ за тешко убиство во соизвршителство е правосилно потврдено и тие наскоро треба да седнат на обвинителна клупа. Обвинителството за двајцата предложи доживотен затвор.

Според обвинението, тие на 26 март 2024 година во Бањско Поле кај Бор со службено возило на ЈКП „Водовод“ ја удриле двегодишната Данка Илиќ, по што ја внеле во возилото. Потоа, како што се наведува, телото го фрлиле на депонија, а подоцна го преместиле на друга, сè уште непозната локација.

Телото на Данка Илиќ до денес не е пронајдено.

Во текот на истрагата почина и Далибор Драгијевиќ, брат на Дејан Драгијевиќ, кој на 7 април 2024 година почина за време на полициско задржување во Полициската управа во Бор.