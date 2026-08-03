Зидан ќе дебитира пред 80.000 публика

Фудбалската федерација на Франција објави дека сите влезници се продадени за првиот домашен натпревар на репрезентацијата под водство на новиот селектор Зинедин Зидан. Тој го наследи на клупата на „триколорите“ Дидие Дешамп.

Зидан дебито како селектор ќе го има на 25.септември на гостувањето кај Турција во Измир, а првиот домашен дуел ќе биде на „Стад Д’Франс“ против Италија во Лигата на нациите на 2.октомври. Се очекуваат 80.000 гледачи.

Франција во Лигата на нациите е во група со Турција, Белгија и Италија.

Зидан кој како тренер на Реал Мадрид имаше одлични резултати со француската федерација потпиша договор на четири години