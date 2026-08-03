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03.08.2026
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Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Километарски колони: Дојран веќе не е граничен премин на кој брзо се поминува граница

Сервиси

03.08.2026

Колона возила која се протега се до црквата „Св. Илија“ на влезот во Стар Дојран претпладнево го блокира сообраќајот на регионалниот пат кој води кон граничниот премин „Дојран“. Застојот трае веќе четири часа, потврдуваат од ГП „Дојран“, од каде велат дека причина е огромниот број на возила за кои надлежните служби од грчка страна веќе немале капацитет да ги примат, па метежот се прелеал од македонската страна на границата.


– Застојот е на грчка страна, цело време сме во контакт со грчките служби од каде не известуваат дека се работи максимално со сите расположливи капацитети, но бидејќи веќе е исполнета и меѓуграничната зона колоната премина и на наша страна, и еве веќе стигна до црквата „Св. Илија“. Дополнителен проблем е што е преполно и на ГП „Богородица“, па многумина одлучуваат да заминат од таму и да дојдат навака, со што практично гужвата се прелева кај нас, велат од ГП „Дојран“.

Оттаму објаснуваат дека на почеток од неделата вообичаено имаат најголем сообраќаен метеж на граничните премини кон соседна Грција, бидејќи аранжманите за летување започнуваат од понеделник, но значително поголема е гужвата во последните две недели, односно на крајот од јули и почетокот на август. Причина за тоа е што најголем дел од граѓаните го користат овој период за своите годишни одмори

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