Поради нискиот водостoј на Дунав: Унгарија целосно ја исклучи нуклеарката Пакш

Wikipedia

Унгарија се соочува со најкритичните пет дена откако рекордната суша во Централна Европа го принуди Будимпешта целосно да ја исклучи нуклеарната централа Пакш, која произведува 40 проценти од електричната енергија во земјата, соопшти премиерот Петер Маѓар во неделата.

Според соопштеното од премиерот, со оглед на тоа што електроенергетскиот систем ќе се соочи со огромен притисок, од сите граѓани се бара дополнително внимание и меѓусебна поддршка почнувајќи од понеделник.

Предупредувањето следува откако изминатиот викенд беше соопштено дека последните активни реакторски единици во нуклеарната централа Пакш, јужно од Будимпешта, ќе бидат исклучени од мрежата поради континуираниот пад на нивото на водата во реката Дунав, која централата ја користи за ладење. Поради дополнителниот пад на водостојот, објектот целосно се исклучува за првпат во изминатите 44 години.

Оваа нуклеарна централа, изградена во советската ера, претставува столб на енергетскиот систем во Унгарија. Губењето на производството активираше национални мерки за заштеда на енергија, како и понуди за помош од соседите во регионот.

Владата побара од домаќинствата и бизнисите да ја намалат потрошувачката на електрична енергија во периодот на најголемо оптоварување, од 17 до 22 часот, и да го ограничат користењето на клима-уредите и машините за перење. Надлежните власти подготвија и план за вонредни состојби за привремено ротирачко ограничување на потрошувачката кај индустриските капацитети, со истовремено зголемување на производството од другите електрани.

Европската комисија соопшти дека внимателно ја следи ситуацијата и дека е подготвена да свика вонреден состанок на својата Група за координација на електричната енергија поради исклучувањето на Пакш.(МИА)