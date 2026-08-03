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03.08.2026
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Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Денеска бесплатна проекција на „Деца на сонцето“ на Антонио Митриќески во рамките на циклусот „Македонски филм. На големо платно.“

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03.08.2026

„Деца на сонцето“ (2014) на Антонио Митриќески е моќна семејна драма за едно необично семејство чиј живот се менува засекогаш кога мафијата ќе го разори нивниот свет.

Во главните улоги настапуваат: Мето Јовановски, Владо Јовановски, Ивана Павлаковиќ, Билјана Танески, Камка Тоциновски, Александар Микиќ, Милица Стојанова, Данчо Чевревски итн.

Директор на фотографијата е Јарек Шода, а продуцент е Дејан Милошевски.

Ве очекуваме на уште една бесплатна проекција во рамките на циклусот „Македонски филм. На големо платно.“

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