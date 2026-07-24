Македонската кинематографија на 31. Сараево Филм Фестивал со 3 филма во официјалните натпреварувачки програми, 4 меѓународни копродукции со македонско учество и претставници во престижните индустриски програми

Македонската кинематографија годинава ќе биде претставена на 31. Сараево Филм Фестивал со три филма во официјалните натпреварувачки програми, четири меѓународни копродукции со македонско учество и претставници во престижните индустриски програми на фестивалот, соопшти Агенцијата за филм.

Во Натпреварувачката програма за долгометражен игран филм ќе бидат прикажани „17“ во режија на Косара Митиќ и „Скејтбординг не е за девојчиња“ во режија на Дина Дума.

Во Натпреварувачката програма за документарен филм ќе биде прикажан „Добри луѓе“ на Милчо Манчевски. Иако филмот не е поддржан од Агенцијата за филм, неговиот избор во официјалната селекција претставува значајно признание за македонската кинематографија.

Во програмата In Focus е избран филмот „МАЈКА“ на Теона Стругар Митевска, продуциран од Лабина Митевска.

Македонското присуство е дополнето и со копродукциите:

„Shame and Money“ („Срам и пари“), во режија на Висар Морина, македонски копродуцент е Лист Продукција – Натпреварувачка програма за долгометражен игран филм;

„Berna’s Eyes“ („Очите на Берна“), во режија на Ермал Гердовци, македонски копродуцент е Слобода филм – краткометражна програма Vienna Triangle;

„The Lost Son“ („Изгубениот син“), во режија на Дарко Штанте, македонски копродуцент е Кавал филм – Open Air Premiere;

„Our Father“ („Оче наш“), во режија на Горан Станковиќ, македонски копродуцент е Дрим Фектори – BH Film Programme.

Во рамките на индустриската програма, директорот на Агенцијата за филм ќе биде панелист на дискусијата „AI in the Film and Audiovisual Sector: A Threat or a Tool?“, а режисерката Дина Дума ќе учествува како говорник и ментор во рамките на Talents Sarajevo.

Силното присуство на македонските филмови, автори и професионалци уште еднаш ја потврдува меѓународната видливост, креативниот потенцијал и континуираниот успех на македонската кинематографија.