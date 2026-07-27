Вечерва се заокружува јулската сесија од проектот „Македонски филм. На големо платно” со бесплатна проекција на “Мими” на Даријан Пејовски.

МИМИ – Даријан Пејовски 27 јули | 19:00 часот Cineplexx

Во главните улоги настапуваат Наталија Теодосиева, Тамара Ристоска, Оливер Митковски, Петар Мирчевски, Сашко Коцев, Владимир Петровиќ и Стефан Спасов, кои преку силни актерски изведби ја носат емотивната приказна за една млада жена во потрага по припадност, љубов и надеж.

Дојдете да уживаме заедно во современата македонска кинематографија и приказните на новата генерација македонски автори.

Македонски филм. На големо платно.