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Неделник

Јокиќ ја прослави победата на својот коњ

Останати спортови

27.07.2026

Никола Јокиќ ја прослави победата на својот коњ на трка во Србија со членовите на семејството, ќерката, синот, братот и пријателите, а потоа излезе на патеката каде што отвори шампањ.


„Ова е голема победа за нас во голема трка како „Дужијанца“. Очекувавме можеби малку повеќе конкуренција и малку публика од странство, бидејќи „Дужијанца“ го заслужува тоа, тоа е една од најдобрите трки во регионот. Мило ми е што трофејот останува во Сомбор и сигурно ќе се обидеме да го задржиме трофејот кај нас во иднина. Имаме одлична соработка со Владо Прибиќ, поради него се заљубив во овој спорт, ми е мило што сега е во преден план по пет победи. Емоциите се одлични и се надеваме дека нема наскоро да престанат“, рече Јокиќ.

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