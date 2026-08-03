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Неделник

По повод Илинден, Државниот архив претстави документи за темелите на македонската државност

Култура

03.08.2026

Денот на Републиката, Државниот архив претстави избор на архивски документи и фотографии од своите фондови и збирки, посветени на историското значење на Првото заседание на АСНОМ и темелите на современата македонска државност.

-На 2 август 1944 година, со Првото заседание на АСНОМ во манастирот „Св. Прохор Пчињски“, беа поставени темелите на современата македонска држава. Со донесените одлуки беше потврдена државотворната идеја на македонскиот народ и беа утврдени основите на слободна, рамноправна и демократска Македонија, истакнуваат од Државниот архив.

Меѓу најзначајните одлуки од тоа историско заседание се прогласувањето на македонскиот јазик за службен јазик, како и усвојувањето на Декларацијата за основните права на граѓаните на Демократска Македонија, со која беа загарантирани еднаквоста и основните слободи на граѓаните.

Преку изложените архивски материјали, Државниот архив им овозможува на граѓаните да се запознаат со автентични документи и фотографии што сведочат за историските настани и одлуки со кои беа поставени темелите на македонската државност.

Од институцијата нагласуваат дека изложбата претставува потсетник за значењето на АСНОМ и за трајните вредности врз кои се темели нашата државност. дма/

Фото: Државен архив 

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