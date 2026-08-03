 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

ЦУК: 29 пожари се целосно изгаснати, додека еден е ставен под контрола

Македонија

03.08.2026

Во текот на изминатото деноноќие низ Македонија биле регистрирани вкупно 30 пожари на отворен простор, соопшти Центарот за управување со кризи. Според последните информации, во моментов нема активни пожари на територијата на државата.

Од вкупно регистрираните, 29 пожари се целосно изгаснати, додека еден е ставен под контрола. Станува збор за пожарот меѓу селата Слатина и Грешница во општина Македонски Брод, каде што горела нискостеблеста шума и ниска вегетација. Надлежните служби и понатаму ја следат состојбата на терен за да спречат повторно активирање на огнот.

Од ЦУК апелираат до граѓаните да бидат внимателни при престој во природа, особено поради високите температури и сувото време. Граѓаните се повикуваат да не палат оган на отворено и веднаш да пријават доколку забележат чад или пожар. Надлежните предупредуваат дека и натаму постои висок ризик од избувнување пожари, па затоа е потребна максимална претпазливост.

Поврзани вести

Хроника  | 30.07.2026
Гори во Долнени и Кичево, ЦУК со најнови информации за пожарите
Хроника  | 29.07.2026
ЦУК: Активни три пожари на отворено, најкритично во Гази Баба, Долнени и Кавадарци
Хроника  | 26.07.2026
ЦУК: Пожарот во парк-шумата Гази Баба е ставен под контрола