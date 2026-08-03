 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

СДСМ и ДУИ ја погазија Резолуцијата постигната во Собранието

Македонија

03.08.2026

Потребен е политички консензус за националните прашања, но опозицијата мора да се соочи со реалноста дека токму нејзините грешки и попустливост од минатото нè доведоа во оваа незавидна позиција, истакна министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во интервју за МИА.

Тој потсети дека во јули 2021 година во Собранието со речиси целосна поддршка беше изгласана Резолуција за заштита на идентитетските и историските прашања, но тогашната власт брзо го прекршила тој договор.

„Пред скоро точно пет години, на 29 јули 2021 година, во Собранието постигнавме политички консензус за државните позиции поврзани со идентитетот и историјата. Речиси со консензус ја изгласавме таа резолуција, но тогашната влада на ДУИ и СДСМ во рок од неколку месеци потоа го погази тој консензус. Нема дилема дека ни е потребен консензус, но опозицијата мора да сфати дека нејзината попустливост и немањето капацитет да ги согледа последиците од одлуките во 2021 и 2022 година нè доведоа до тука. Нивна функција е да критикуваат, но мора да живеат во рамките на реалноста“, порача Муцунски.

Поврзани вести

Македонија  | 25.07.2026
ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ веднаш да побара одговорност од градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани
Македонија  | 22.07.2026
Костадин Костадинов со критика до СДСМ: За Струмица молк, за Гостивар парада од соопштенија
Македонија  | 09.07.2026
Во СДСМ дисциплинската е единствената реформа што функционира