Илјадници луѓе се евакуираат од американскиот град Спокен на кој му се закануваат шумски пожари

На илјадници луѓе им беше наредено да евакуираат делови од Спокен во источната американска сојузна држава Вашингтон, додека пожарникарите се борат со неколку шумски пожари.

Властите вчера го издадоа предупредувањето за евакуација од највисок степен поради „тековна или непосредна“ закана, повикувајќи ги жителите веднаш да ги напуштат погодените области и да не се враќаат додека противпожарните екипи ја продолжуваат својата работа.

Гувернерот на Вашингтон, Боб Фергусон, на Фејсбук изјави дека разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп за „страшната и опустошувачка“ ситуација во Спокен и ширум државата.

Фергусон рече дека ќе работат заедно на понатамошните барања за федерална помош. „Оптимист сум дека ќе добиеме брзо одобрување за нашето барање за прогласување сојузна вонредна состојба“, додаде тој.

Во последните денови избувнаа неколку пожари. Пожарот „Олд Траилс“, кој директно се граничи со Спокен, се прошири на околу 14 квадратни километри западно и северозападно од градот.

Пожарникарите исто така се бореа и со помалиот пожар „Фервју“ на североисток, додека пожарот „Отом Лејн“ гореше на север во близина на реката Спокен, според непрофитната апликација за следење пожари „Watch Duty“.

Националната временска служба соопшти дека се очекува ветровите да ослабат во текот на ноќта кон понеделник, но предупреди дека опасноста од нови и постоечки пожари останува висока.

Фергусон во петокот мобилизираше 110 припадници на Националната гарда, а во саботата прогласи вонредна состојба со шумски пожари на ниво на целата држава поради суша, високи температури и силни ветрови.

Тој исто така воведе забрана за повеќето палења на отворено и во земјоделството до крајот на септември.

Спокен, во близина на границата со Ајдахо, во 2025 година имаше население од речиси 231.000 жители, според проценките на американскиот Биро за попис.

Фото: Јутјуб скриншот