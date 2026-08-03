 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Топло и ветровито, максималната температура до 39 степени

Сервиси

03.08.2026

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Во западните делови ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен, а во источните делови од северозападен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 19, а максималната од 33 до 39 степени.

Во Скопје ќе биде топло и ветровито. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 39 степени.

Топлиот бран од југ ќе продолжи до крајот на неделата кога дневната температура насекаде ќе биде над 33°C, а на некои места ќе надмине 40°C. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

Поврзани вести

Сервиси  | 01.08.2026
Да не се излегува по најтоплото, да се носи лесна и светла облека: Здравствените власти со препораки до граѓаните во пресрет на жешките денови
Сервиси  | 31.07.2026
И Македонија ќе биде на удар на најтоплиот бран ова лето од 5 август
Свет  | 30.07.2026
Околу 9.800 луѓе починале во Германија од почетокот на 2026 година поради топлотни бранови