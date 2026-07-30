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30.07.2026
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Четврток, 30 јули 2026
Неделник

Околу 9.800 луѓе починале во Германија од почетокот на 2026 година поради топлотни бранови

Свет

30.07.2026

Околу 9.800 луѓе починале во Германија од почетокот на 2026 година поради топлотни бранови, според податоците од германскиот институт Роберт Кох (RKI), објавени во неговиот неделник, цитирани од Ројтерс.

Податоците доаѓаат откако метеоролозите предупредија дека температурите би можеле да надминат 40 степени Целзиусови во неколку региони на земјата во наредните денови.

Според институтот, најголем дел од жртвите се кај луѓето на возраст од 75 години и повеќе, кои се најранливи на екстремна топлина.

Истражувањето, исто така, забележа дека стапките на смртност значително се зголемуваат во неделите кога просечните дневни температури надминуваат 20 степени Целзиусови.

„Затоа очекуваме топлотните бранови ова лето да доведат и до зголемување на смртноста“, соопшти институтот.

Германија беше погодена од рекорден топлотен бран во јуни, со температури од 40 степени Целзиусови и повеќе регистрирани во многу области. Метеоролозите предупредуваат дека новото зголемување на температурите во наредните денови би можело дополнително да го зголеми ризикот за постарите лица, хронично болните и другите ранливи групи.

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