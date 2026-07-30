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30.07.2026
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Четврток, 30 јули 2026
Неделник

Се фатиле за коси: Три жени се степале за паркинг место во скопски Карпош

Хроника

30.07.2026

Физичка пресметка поради недоразбирање за паркинг место била пријавена на подрачјето на скопската населба Карпош.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, утрово околу 09:30 часот во СВР Скопје било пријавено дека, по претходно недоразбирање околу паркирање, бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу С.М. (44) од една страна и А.Н. (23) и Т.Н. (55), сите од Скопје, од друга страна.

Од МВР информираат дека по целосното документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.

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