Русија погодила три брода со воен товар во Црното Море

Министерството за одбрана на Русија денеска соопшти дека руската армија ноќеска извршила напади со дронови врз три брода со воен товар во Црното Море и врз еден товарен брод со испораки за украинските трупи во пристаништето во градот Николаев.

„Во текот на изминатата ноќ силите на Руската Федерација извршија напади врз транспортна инфраструктура што ги опслужува вооружените сили на Украина“, се вели во соопштението.

Руското Министерство за одбрана исто така информираше дека во текот на ноќта биле соборени 131 украински дрон.

Фото: МО на Русија, скриншот