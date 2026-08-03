 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Русија погодила три брода со воен товар во Црното Море

Свет

03.08.2026

Министерството за одбрана на Русија денеска соопшти дека руската армија ноќеска извршила напади со дронови врз три брода со воен товар во Црното Море и врз еден товарен брод со испораки за украинските трупи во пристаништето во градот Николаев.

„Во текот на изминатата ноќ силите на Руската Федерација извршија напади врз транспортна инфраструктура што ги опслужува вооружените сили на Украина“, се вели во соопштението.

Руското Министерство за одбрана исто така информираше дека во текот на ноќта биле соборени 131 украински дрон.

Фото: МО на Русија, скриншот

Поврзани вести

Свет  | 02.08.2026
Обид за атентат на Путинов генерал: Жена ја активирала бомбата во елитен ресторан во Москва
Свет  | 24.07.2026
Трамп ги предупреди Кина и Русија да не се мешаат во војната во Иран
Свет  | 08.07.2026
Русија го запре извозот на дизел поради недостиг на гориво, можно ново поскапување на светскиот пазар