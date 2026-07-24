Трамп ги предупреди Кина и Русија да не се мешаат во војната во Иран

Претседателот на САД Доналд Трамп изјави дека не верува оти Кина или Русија се вмешани во конфликтот во Иран, но предупреди дека доколку се вмешаат, „тоа би било многу лошо за нив“.

„Претседателот Шји, за време на нашата неодамнешна средба во Пекинг, Кина, ми рече дека под никакви околности нема да ѝ обезбедува или продава оружје на Исламската Република Иран – а таа изјава ги вклучуваше и кинеските компании“, напиша Трамп на социјалната мрежа „Трут Соушал“.

Американскиот претседател исто така додаде дека и рускиот претседател Владимир Путин му рекол дека нема да му продава оружје на Иран, истакнувајќи дека верува оти Русија и Кина не учествуваат во тој конфликт.

„Ако го направат тоа, ќе биде многу лошо за нив, со сигурност тоа не би било во нивен интерес“, напиша Трамп.

САД и Иран се во војна откако САД и Израел почнаа да изведуваат воздушни удари во февруари, при што беа убиени високи ирански официјални претставници, вклучувајќи го и врховниот лидер.

САД неодамна воведоа санкции за физички лица и компании од Русија и Кина за кои сметаат дека му помагаат на Техеран да набавува оружје.

МИА