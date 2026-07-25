 Skip to main content
25.07.2026
Република Најнови вести
Сабота, 25 јули 2026
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ веднаш да побара одговорност од градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани

Македонија

25.07.2026

СДСМ денес го испрати мали Фрчко да дели совети за како треба да се прослави независноста на државата, а не му кажаа да побара одговорност од Валбон Лимани, стои во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Во ниту еден момент од СДС не побараа одговорност од градоначалникот на Гостивар, за скандалот кој се случи со водата, и продолжуваат да го заобиколуваат Лимани.

Во коалиција со ДУИ и Таравари, се обидуваат и оваа криза да ја претворат во алатка за да си собираат поени, а затоа што градоначалникот е од нивните редови не се осмелуваат да одржат прес-конференција за него.

Градоначалник кој вели дека не чувствува никаква вина, а и не успеа да се справи со кризата. Локалната власт таму доцнеше со секаква реакција и не интервенираше.

Граѓаните од гостивар добиваат секој ден над 60 тони вода и останати технички потреби од страна на СОЗР. ИЈЗ и Министерството за здравство предочи мерки и препораки за како да се справат со оваа епидемија.

Има и приведени од страна на надлежните и се работи на обезбедување докази кои ќе се достават до обвинителството, а се работи и на решавање на овој проблем.

СДС треба да им се извини на граѓаните што секоја криза, се обидува да ја претвори во тема од која ќе извлече нешто за себе, и веднаш да побара одговорност од Лимани.

Поврзани вести

Македонија  | 22.07.2026
Костадин Костадинов со критика до СДСМ: За Струмица молк, за Гостивар парада од соопштенија
Македонија  | 20.07.2026
ВМРО-ДПМНЕ: Изгледа СДС сакаат да се компромитира истрагата за Гостивар за да нема одговорност
Македонија  | 09.07.2026
Во СДСМ дисциплинската е единствената реформа што функционира