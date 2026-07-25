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25.07.2026
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Сабота, 25 јули 2026
Неделник

Вечерва јавно астрономско набљудување на Месечината од плоштадот „Македонија“

Скопје

25.07.2026

Скопското астрономско друштво вечерва организира јавно астрономско набљудување на Месечината од плоштадот „Македонија“.

Од 19 до 22 часот, во близина на фонтаната, ќе бидат поставени телескопите на друштвото преку кои ќе може да се видат кратерите на Месечината.

Дојдете со вашите пријатели или со семејството и искористете ја можноста одблизу да ги погледнете кратерите на месечината низ нашите телескопи. Членовите на друштвото ќе бидат присутни за да одговорат на вашите прашања и да ве запознаат со интересни факти за ноќното небо, велат од Скопското астрономско друштво.