Вечерва јавно астрономско набљудување на Месечината од плоштадот „Македонија“

Скопското астрономско друштво вечерва организира јавно астрономско набљудување на Месечината од плоштадот „Македонија“.

Од 19 до 22 часот, во близина на фонтаната, ќе бидат поставени телескопите на друштвото преку кои ќе може да се видат кратерите на Месечината.